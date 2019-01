Duell um Bürgermeister: SPÖ will Gegengewicht zum Bund sein

Langsam wird es ernst. Bis Montag, 13 Uhr, müssen die Salzburger Parteien in allen 119 Gemeinden ihre Kandidaten für die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl am 10. März einreichen. In manchen Gemeinden wird bis zuletzt gefeilscht. So hatten etwa in Radstadt die beiden größten Parteien ÖVP und SPÖ bis Freitagnachmittag noch keinen Spitzenkandidaten gefunden.

In der Landeshauptstadt ist in Sachen Listen dagegen schon länger alles klar. Ebenso fix ist wohl, dass es am 24. März eine Stichwahl geben wird. Sollte ein Kandidat schon im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreichen, wäre das eine absolute Sensation.

Vieles deutet auf ein Duell zwischen Bürgermeister Harald Preuner ( ÖVP) und seinem Stellvertreter Bernhard Auinger ( SPÖ) hin. Preuner hat der SPÖ nach dem Rücktritt von Langzeitbürgermeister Heinz Schaden erst im Dezember 2017 mit nur 294 Stimmen Vorsprung den Bürgermeister abgeluchst.