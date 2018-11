Wie die Grünen Salzburg zu Innsbruck machen wollen

„Es ist immer noch ein bisschen unwirklich, dass ich hier als Innsbrucker Bürgermeister sitze“, sagt Georg Willi. Ein halbes Jahr nach der Angelobung hat der erste grüne Bürgermeister einer Landeshauptstadt den Erfolg noch immer nicht ganz realisiert. Sein Wahlsieg soll Vorbildwirkung für andere Grüne haben. So sitzt Willi Donnerstagfrüh in einem Salzburger Café und leistet seiner Parteifreundin Martina Berthold Schützenhilfe.

Sie will bei der Bürgermeisterwahl am 10. März – wie Willi in Innsbruck – alle überraschen und für die grüne Bürgerliste in die Stichwahl kommen. Der Innsbrucker Bürgermeister zählt Gemeinsamkeiten auf und streut Berthold Rosen. Wie vor der Innsbrucker Wahl ist die grüne Bundespartei auch jetzt in einer schwierigen Situation, wie in Innsbruck gibt es auch in Salzburg regionalen Zuspruch für die Grünen.

Dazu seien Wohnen und der Verkehr in beiden Städten drängende Themen. Andererseits habe Berthold ihm, Willi, dem Politikroutinier, sogar etwas voraus: „Sie bringt fünf Jahre Regierungserfahrung mit und kennt auch die Verwaltungsebene.“