Salzburger Stadtbudget für 2021 rutscht ins Minus

Kritik von der Bürgerliste

Einige Gebühren werden erhöht, das Öffi-Jahresticket kostet dagegen ab Jänner 2021 nur mehr 299 Euro. Trotzdem kommt von der grünen Bürgerliste, die wie schon vergangenes Jahr als einzige Partei im Senat dem Budget nicht zugestimmt hat, Kritik am Budget. „Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, besonders in Anbetracht der Corona-Krise. Aber dieses Budget ist mutlos“, sagt Klubobfrau Ingeborg Haller.

Vor allem in Sachen Klimaschutz zeige sich die Grünen enttäuscht. Immerhin habe man Kürzungen am Klimafonds der Stadt verhindert. Diese Haltung sorgt wiederum bei der SPÖ für Kritik. „Gerade in schwierigen Zeiten sollte der Zusammenhalt mehr wert sein als politisches Kleingeld“, sagt SPÖ-Klubchefin Andrea Brandner.