Salzburger Förderung für E-Autos braucht Zuschuss

Opposition ist empört

Wie viel Geld nun tatsächlich ausbezahlt werden muss, ist noch nicht ganz klar. Denn bei den Förderanträgen handelt es sich zunächst nur um eine Registrierung. Erst wenn der Kauf getätigt ist und klar ist, dass die Voraussetzungen erfüllt werden, erfolgt die Förderzusage und Überweisung. Rund vier Millionen Euro sind bereits ausbezahlt oder anerkannt, für fünf weitere Millionen Euro gibt es Anträge.

Möglicherweise werden also nicht die gesamten neun Millionen Euro schlagend. Zusätzliche Mittel muss Schellhorn aber in jedem Fall auftreiben. Das will der grüne Landesrat durch Umschichtungen aus anderen Ressortbereichen schaffen. Ein Vorgriff auf Fördermittel für 2022 ist möglich; sogar aus dem Sozialbereich könnte Geld fließen. „Das kann ich jetzt noch nicht sagen“, meint Schellhorn.

Die Opposition im Landtag ist bereits empört. „Da bleibt einem schon die Spucke weg, wenn der Soziallandesrat mitten in einer Pandemie Geld aus dem Sozialbereich umschichten will“, sagt SPÖ-Chef David Egger. Die FPÖ kritisiert, dass die Förderung im öffentlichen Verkehr besser aufgehoben wäre.