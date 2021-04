Finale Bahntrasse für Zulauf zum Brennertunnel ausgewählt

Man stelle sich vor, zwei Häuslbauer tun sich zusammen und plötzlich blockiert der Nachbar den von ihm zugesagten Bau der Garagenzufahrt. Auf dieser Ebene spielte sich in etwa der Streit zwischen Tirol und Bayern in den vergangenen Jahren ab.

Während von Tirol und Italien aus seit Jahren am Brenner-Basis-Tunnel (BBT) gearbeitet wird, ist Deutschland beim Bau der Zulaufstrecke in Bayern, wo es regionale Widerstände gibt, säumig.

Der Gleisausbau soll jedoch die Schienenkapazitäten schaffen, damit der BBT überhaupt erst ausgelastet wird. Nach sechs Jahren Planung und Dialog mit Bevölkerung und Politik in der Region hat die Deutsche Bahn nun am Dienstag einen finalen Trassenvorschlag für das Nadelöhr zwischen Ostermünchen nördlich von Rosenheim und Schaftenau in Tirol präsentiert.