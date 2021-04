Gärtnern mit der Mohnblume aus der Bibliothek

Nachhaltigkeit und Teilen

Inspiriert wurden die Kärntner von der Idee der besonderen Bibliotheken aus dem Nachbarland Deutschland. Im Süden Österreichs kommt das Konzept heuer zum ersten Mal zum Einsatz – wenn nicht sogar in ganz Österreich. „Aus den großen Bibliotheken bei uns in Österreich ist mir nichts Vergleichbares bekannt. Es gibt zwar in Wien oder Graz Bibliotheken, wo man Alltagsgegenstände ausborgen kann, aber von Pflanzen habe ich noch nichts gehört“, erzählt Huditsch. Derzeit stellt die AK über 100 Sorten verschiedenster Blumen- und Gemüsesamen in der Saatgut-Bibliothek zur Verfügung.

„400 Säckchen sind lagernd, weitere 200 bereits vorbestellt, weil die Nachfrage so groß ist“, sagt Huditsch. Die Pflanzen-Bibliothek soll vor allem auch das Thema Nachhaltigkeit verstärkt in den Fokus rücken. Doch auch ein zweiter großer Trend taucht im Gespräch mit dem Bibliotheksleiter auf: Sharing Economy, die geteilte Nutzung von Ressourcen.

„Unser Wunsch wäre es, dass die Leute, wenn die Pflanzen bei Ihnen zu Hause Samen gebildet haben, diese wieder zurück zu uns in die Bibliothek bringen und wir diese Samen dann an neue Kunden weitergeben. So entsteht ein Kreislauf“, sagt Huditsch. AK-Präsident Günther Goach geht sogar noch einen Schritt weiter: „Mit der Saatgut-Bibliothek erweitern wir unser umfangreiches Literaturangebot zu Nutz- und Zierpflanzen – natürlich mit etwas Geduld – um echten Geruch und Geschmack. Wir erhalten im besten Fall sogar alte Sorten.“