Ein Esstisch vom ganz persönlichen Baum

Livestream für Kunden

Lindner selbst ist eigentlich Versicherungsmakler. „Gerade das obere Mölltal hat massiv mit Abwanderung zu kämpfen, darum habe ich mir überlegt, wie man dem entgegenwirken könnte“, erzählt der Unternehmer. Er erstellte, ganz der Makler, eine Analyse, die zeigte, dass gerade das holzverarbeitende Gewerbe in der Region stark vertreten ist. Und somit auch Tischler, die jede Menge Know-how mitbringen. Geschäftspartner Johannes Meleschnig brachte als Programmierer das technische Wissen mit.

Denn ein Kunde, der sich ein Designstück der Mölltal Möbel kauft, kann nicht nur „seinen Baum“ per GPS-Daten zurückfolgen. „Wir haben eine Smartphone-App entwickelt, mit der der Kunde, entweder in Echtzeit oder aufgezeichnet, entscheidende Produktionsschritte seines Möbels in der Tischlerei mittels Stream verfolgen kann“, erklärt Lindner.

Diese Rückverfolgbarkeit mag für manche nach Luxus-Spielerei klingen, dass sie aber gerade in der Holzbranche immer wichtiger wird, zeigt ein Rückblick auf die Jahre 2016 und 2019. Damals waren mehrere österreichische Holzunternehmen massiv in die Kritik geraten, weil ihnen vorgeworfen wurde, illegal Holz in Rumänien geschlägert und dessen Herkunft verschleiert zu haben. Auch eine Zusammenarbeit mit der Holzmafia stand im Raum. Zur Erklärung: In Rumänien finden sich die letzten Urwälder Europas, diese sind durch illegale Schlägerungen bedroht.

Künstliche Intelligenz liefert Fingerabdruck des Baumes

In Kärnten will man zur Nachverfolgbarkeit der Herkunft des Holzes nun sogar auf künstliche Intelligenz setzen: „Jede Schnittfläche eines Baumes ist wie der Fingerabdruck eines Menschen. Mit einem Foto dieser Schnittfläche würden alle Daten des Baumes übernommen und unveränderbar abgespeichert werden“, erklärt Lindner. Das Unternehmen setzt auf „Timber Ident“. Beim Fällen werden die Stämme mit einem Gerät erfasst und in einer Datenbank abgespeichert. Der aufgenommene Standort und die Schlägerungsdaten lassen sich im Nachhinein nicht mehr verändern. „So erhält jeder Endverbraucher eine Herkunftsgarantie“, sagt der Unternehmer.