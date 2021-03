Der Wald als Opfer und Retter des Klimas

Stillstehende Sägewerke, kein Bedarf an Schnittholz für Baustellen, Katastrophenstimmung in der Forstwirtschaft: Dieses Szenario bot sich zu Beginn der Pandemie vor ziemlich genau einem Jahr.

Doch die Situation hat sich geändert, mittlerweile blicke man wieder optimistisch in die Zukunft. Und das nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, sagt der Obmann des burgenländischen Waldverbandes, Herbert Stummer.

An Bedeutung gewonnen habe in den vergangenen Monaten etwa die „Wohlfahrts-Funktion“: „Die Menschen haben das Bedürfnis, frische Luft zu tanken. Die Waldbesucher kommen so zahlreich wie nie“, sagt Stummer.

133.000 Hektar Wald

Ein Drittel der burgenländischen Landesfläche ist mit Wald bedeckt. Hört sich viel an, ist es aber vergleichsweise nicht.

Österreichs Spitzenreiter sind die Steiermark (61,6 Prozent) und Kärnten (60,6 Prozent). Dennoch sind die 133.000 Hektar pannonische Wälder ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.