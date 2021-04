Massen vermüllen Meerauge

Zur Erklärung: Das Meerauge ist ein in der Eiszeit durch einen Gletscher entstandenes Toteisloch mit einem Teich in der Mitte, der in den verschiedensten Türkistönen leuchtet. Und genau dieses Farbenspiel lockt die Corona-Massen an. Mit unschönen Folgen.

Vandalenakt und Müllberge

„Zu Ostern haben Unbekannte eine Bank ins Meerauge geworfen und auch sonst nimmt die Vermüllung zu“, sagt Roman Verdel, der für die slowenische Wahlgemeinschaft den Antrag für eine dreiwöchige Sperre des Naturjuwels eingebracht hat. „Wir wollen auf das Problem aufmerksam machen. Die Anrainer waren von den Besucherautos derart zugeparkt, dass sie nicht mehr aus ihren Einfahrten gekommen sind“, sagt Verdel.