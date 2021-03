Mit dem Smartphone Zucchini ernten

Jäten mit dem Handy

Die virtuelle Gemüsegärtnerei zum Mieten funktioniert so: Man sitzt Zuhause, z. B. in Wien, und aktiviert per App seine Gemüsegarten-Parzelle in Kärnten. Dann wählt man, was angepflanzt werden soll. Daraufhin legen die echten Gärtner von MyAcker den echten Garten exakt nach den Vorstellungen des Online-Gärtners an. Mit einer speziellen Technik wird die Parzelle ab diesem Zeitpunkt überwacht. Diese Technik ist es auch, die dem Online-Gärtner alle Informationen über sein Gemüsebeet direkt aufs Handy liefert – etwa wann das Beet gegossen oder gejätet werden muss.

Per Knopfdruck werden virtuell die Aufträge erteilt, der echte Kärntner-Gärtner rückt aus. „Und wenn das Gemüse reif ist, ernten wir es nach Aufforderung und schicken es CO²-neutral über Nacht an die gewünschte Lieferadresse“, erklärt Raunig.

Selbstbedienungsläden

Doch Garteln allein war den beiden innovativen Köpfen nicht genug. Was zurück zur Erfolgsgeschichte führt. Den Online-Gärtnern fiel auf, dass viele Kunden ihr Gemüse auf dem eigenen Marktplatz von MyAcker verkauften. „Hinzu kam, dass jeder zweite Kunde regionale Kärntner Produkte zum Gemüse auf dem Marktplatz dazu bestellt hat und viele Einheimische auch Ware von uns kaufen wollten. So entstand die Idee für die Ackerboxen“, erzählt Raunig.

Dabei handelt es sich um kleine Selbstbedienungsboxen, die mit den Produkten von „MyAcker“ und regionalen Produzenten befüllt werden. Ihr Unternehmen beschreiben der 37-jährige Raunig, der vor allem für die strategische Ausrichtung verantwortlich ist und sein Partner Kleinfercher (36), der sich um die IT kümmert, so: „Wir sehen uns als innovatives IT-Unternehmen. Wir programmieren und erstellen Systeme, die auch andere übernehmen. So findet man unsere IT etwa in den Shop-Systemen der Therme Loipersdorf.“