Heiße Quelle in Kärnten als Hotspot für Influencer

Ein kleiner Bach sorgt in Kärnten für große Schlagzeilen. Die Rede ist vom „Maibachl“. Einer Thermalquelle am Fuße des Dobratsch in Villach. Dort kommt es bei Schneeschmelze zu einem natürlichen Überlauf der Warmbader Quellen. In aufgestauten Becken kann man im Winter dann im 28 Grad warmen Wasser mitten in der Natur entspannen.

Doch das mit der Entspannung ist aktuell schwierig. Denn Influencer haben das Maibachl entdeckt. Besonders auf der Social-Media-Plattform TikTok werben Jugendliche mit Videos für die dampfenden Quellen. Aufrufe von bis zu einer Million sind die Folge und so drängen etliche Influencer in die Natur Kärntens, um das beste Bild von den dampfenden Quellen zu erlangen.