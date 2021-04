Bundesländer sollen Eingreiftruppe wie die WEGA bekommen

Es dürfte nur mehr der Name offen sein. Dass auch die Salzburger Polizei eine der Wiener WEGA nachempfundene Eingreiftruppe bekommt, ist so gut wie fix. Ob die Einheit wie medial kolportiert tatsächlich SEGA heißen wird, ist freilich noch nicht fix. Das Innenministerium bestätigt jedenfalls, dass derartige „schnelle Reaktionskräfte“ in allen Bundesländern geplant sind. Starten sollen die Einheiten voraussichtlich bereits im Herbst.