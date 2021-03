Salzburger Flughafen holt die Umbaupläne aus der Schublade

Von 100 auf 0. Das hieß es zu Beginn des ersten Lockdowns vor gut einem Jahr in vielen Bereichen. In wenigen war der Einschnitt so massiv wie im Flugverkehr. Bis heute herrscht für Fluglinien und Airports der absolute Ausnahmezustand. Unter diesen Voraussetzungen traf sich am Dienstag der Aufsichtsrat des Salzburger Flughafens.

Auf dem Programm stand auch eine Diskussion über den großen Investitionsbedarf am Flughafen. Der Airport würde in den nächsten Jahren gerne 100 Millionen Euro in seine Modernisierung stecken. Unter anderem soll der Terminal 1 komplett neu gebaut werden, indem sich der An- und Abflugbereich befindet. Teile des aus 16 Einzelgebäuden bestehenden Komplexes sind mehr als 50 Jahre alt.