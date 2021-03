Verschwundene Millionen statt Depots mit Gold

Es sollte die „neue Dimension des Sparens“ sein. Doch am Ende wurde es ein Wirtschaftskrimi, bei dem Tausende Anleger insgesamt wohl einen zweistelligen Millionen-Euro Betrag verloren haben. Am Montag startete am Landesgericht Salzburg der Strafprozess rund um die Pleite der Gold-Anlagefirma Goldprofessionell, die Sparern lukrative Zinsen versprach – und sie doch nur um ihr Erspartes brachte.

Vor Gericht stehen diese und kommende Woche zwei Ex-Manager der Firma: der ehemalige Geschäftsführer, ein 53-jähriger Deutscher, und ein 58-jähriger Österreicher. Dem Strafverfahren schlossen sich 848 Geschädigte an. Laut Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sollen die beiden Ex-Manager die Anleger von Juli 2010 bis März 2016 um insgesamt 5,1 Millionen Euro geschädigt haben.