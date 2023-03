Salzburg: Roter Wahlkampfauftakt mit Rendi-Wagner, ohne Doskozil

Zum Wahlkampfthema Nummer eins werde in der SPÖ die Teuerung. "Jeder soll sich Salzburg noch leisten können", so der rote Spitzenkandidat. Außerdem will Egger Lösungen für Salzburgerinnen und Salzburger liefern, die unter den hohen Strompreisen zu leiden haben. "Jeder soll mit Öffis überallhin kommen", so eine weitere Zukunftsvision.

Weit oben auf den Zukunftszielen der Salzburger SPÖ steht auch ein Mindestlohn nach burgenländischem Vorbild.