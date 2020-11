Westen startet Massentests bereits Anfang Dezember

Salzburg verlegt die von der Bundesregierung angekündigten Massentests eigenmächtig nach vor. „Wir haben uns in Salzburg entschlossen, die Massentests schon am 12. und 13. Dezember durchzuführen. So gewinnen wir vor Weihnachten Zeit in Hinblick auf die Feiertage“, erklärt Landeshauptmann Wilfried Haslauer in einer Aussendung des Landes.

Die Gemeinde Annaberg, die derzeit eine hohe Sieben-Tages-Inzidenz hat, ist schon Anfang Dezember dran. Die Heimatgemeinde von Marcel Hirscher wird schon am 1. und 2. Dezember durchgetestet.

Die Massentests auf das Corona-Virus werden am 12. und 13. Dezember durchgeführt ähnlich wie eine Landtagswahl. Die Tests werden in den gewohnten 534 Wahllokalen stattfinden. Wenn das nicht möglich ist, werden die Gemeinden andere Örtlichkeiten bestimmen und auch darüber informieren.