Salzburg: Tagelange Suche nach Urlaubsgast erfolglos beendet

„Wir haben den kompletten Höhenweg, mehrere Schluchten und hochalpines Gelände abgesucht“, berichtete der Bezirksleiter der Bergrettung im Pongau, Gerhard Kremser, in einer Aussendung. Weil die Wanderwege in der Region derzeit stark begangen werden, konzentrierten sich die Einsatzkräfte dabei vor allem auf die Ränder der Wege und Gebiete abseits der Wanderwege. „Doch leider gab es keinerlei Hinweise auf den Vermissten.“

Seit 30. Juli verschwunden

Der Tscheche war am 29. Juli als Urlaubsgast nach Bad Hofgastein gekommen. Am 30. Juli in der Früh sah ihn die Unterkunftsgeberin zum letzten Mal. Tags darauf war er verschwunden. Die Betreiberin der Pension informierte darauf die Polizei. Es folgten mehrere Suchaktionen von Bergrettung, Hundestaffel und Feuerwehr. Die Wasserrettung suchte in der Vorwoche auch die Gasteiner Ache samt einer Klamm und einem Wasserfall und die Salzach bis zum Kraftwerk Schwarzach ab.

Das Handy des Mannes war das letzte Mal am 30. Juli im Gasteinertal eingeloggt. Die Tochter des Vermissten fand auf dem Laptop ihres Vater auch einige abgespeicherte Wanderziele. „Diese Wege und das Gebiet in deren nächster Nähe - und noch viel mehr - haben wir heute großräumig abgesucht“ sagte Kremser. Sollten keine neuen Anhaltspunkte auftauchen, soll es laut Alpinpolizei vorläufig keine weitere Suchaktion mehr geben.