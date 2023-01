Salzburg: Kanadier bei Lawinenabgang im Pongau verletzt

Im Skigebiet Sportgastein im Salzburger Pongau hat am Mittwochnachmittag ein 29-jähriger Kanadier eine Lawine ausgelöst. Der Mann war mit seinen Tourenski im Bereich des „Baukarl Riedels“ alleine ins freie Gelände eingefahren und löste in dem rund 30 bis 35 Grad steilen Hang eine Grundlawine aus. Der Wintersportler wurde 70 bis 80 Meter mitgerissen und teilweise verschüttet. Er konnte sich alleine aus dem Schnee befreien, verletzte sich aber am rechten Unterarm.

Der Mann wurde von der Pistenrettung versorgt und ins Krankenhaus nach Schwarzach gebracht. Der Mittwoch war der erste Schönwettertag nach stürmischen und ergiebigen Schneefällen, diese Tage gelten als besonders unfallträchtig. Zum Unfallzeitpunkt herrschte in der Region Lawinenwarnstufe 3 („Erheblich“). Die Anrisskante der Lawine maß laut Polizei 100 bis 120 Zentimeter, ihre Breite rund 50 Meter.