Salzburg: Gemeindemitarbeiter im Flachgau soll 40.000 Euro veruntreut haben

In einer Stadtgemeinde im Salzburger Flachgau soll ein Mitarbeiter seit 2014 einbezahlte Abgaben veruntreut haben. „Es dĂŒrfte sich um einen Betrag von mehr als 40.000 Euro handeln“, informierte das Land Salzburg am Dienstag in einer Aussendung. Als erste Reaktion habe Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) die Gemeindeaufsicht mit einer PrĂŒfung der Gemeinde beauftragt. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ermittelt. Der Beschuldigte hat die Tat gestanden.

Im Fokus der PrĂŒfung der finanziellen Gebarung der betreffenden Gemeinde sollen die internen Kontrollsysteme stehen. Die letzte ÜberprĂŒfung der Stadtgemeinde durch die Gemeindeaufsicht des Landes sei im Juli 2017 erfolgt, hieß es. Auch der Landesrechnungshof habe die Gemeinde 2017/2018 geprĂŒft, wobei der PrĂŒfungszeitraum von 2014 bis 2016 reichte. „Es konnten damals keine UnregelmĂ€ĂŸigkeiten festgestellt werden“, informierte das Land.

GestÀndnis

Der Mitarbeiter soll die Tat in der zweiten OktoberhĂ€lfte 2022 seinem direkten Vorgesetzten gestanden haben. An dem Tag, an dem die Stadtgemeinde darĂŒber in Kenntnis gesetzt wurde, sei die Person entlassen worden, sagte der BĂŒrgermeister am Dienstag zur APA. Auch das Land Salzburg sei sofort informiert worden. „Das Motiv dahinter kennen wir nicht.“

Nach Ansicht eines Experten habe es die betreffende Person sehr geschickt angestellt, dass bei der ÜberprĂŒfung nichts gefunden wurde, erklĂ€rte der BĂŒrgermeister. „Wir werden unsere internen Kontrollsysteme umfassend evaluieren lassen, um mögliche Schwachstellen auszuschließen. Die Gemeinde werde weiterhin mit dem Land und den Behörden zusammenarbeiten, um den Fall lĂŒckenlos aufzuklĂ€ren.

PrĂŒfung

“Es wird gegen den Beschuldigten wegen Untreue ermittelt", sagte der stellvertretende Sprecher der Staatsanwaltschaft Salzburg, Marcus Neher, auf APA-Anfrage. Die Ermittlungen wurden zunĂ€chst wegen einer anderen Verdachtslage eingeleitet, nachdem am 5. August 2022 bei der Staatsanwaltschaft eine Sachverhaltsdarstellung einer WohnungseigentĂŒmergemeinschaft eingelangt war, fĂŒr welche der Beschuldigte die Hausverwaltung als NebenbeschĂ€ftigung ĂŒbernommen hatte. Demnach seien Gelder vom Konto der WEG weggekommen, fĂŒr die es keine Rechtsgrundlage gegeben habe.

Der Mann wurde mit den Ungereimtheiten konfrontiert. Er habe gestanden, dass er 40.130 Euro beiseitegeschafft habe, aber nicht zum Nachteil der WohnungseigentĂŒmergemeinschaft, erklĂ€rte Neher. Laut einer schriftlichen Stellungnahme durch seinen Verteidiger habe er das Geld von Konten der Stadtgemeinde an die WEG ĂŒberwiesen und sich dann das Geld zugeeignet. Den WohnungseigentĂŒmern seien die AbgĂ€nge schließlich aufgefallen. Der Beschuldigte habe erklĂ€rt, dass das Geld der Stadtgemeinde gehöre. “Seine Verantwortung wird jetzt von uns ĂŒberprĂŒft", sagte der Staatsanwalt.