Salzburg: Wolf soll in Saalfelden zwei Schafe gerissen haben

Im Orteil Marzon nördlich des Ortszentrums soll es in der Nacht auf Freitag in der Nähe eines Hofes einen Angriff auf zwei Schafe gegeben haben, wie die Salzburger Nachrichten berichten. Mit höchster Wahrscheinlichkeit wurden die beiden Tiere durch einen Wolf gerissen.

"Wir warten noch auf die DNA-Auswertung. Das Rissbild deutet aber sehr darauf hin, dass es ein Wolf war", so der Salzburger Wolfsbeauftragte Hubert Stock zum KURIER.

Ruhiges "Wolfs-Jahr" in Salzburg

Zum Start der Almsaison waren die Befürchtungen groß. Während in Kärnten und Tirol hunderte Tiere gerissen wurden, erlebte Salzburg aber ein auffällig ruhiges "Wolfs-Jahr". Es kam nur zu zwei Vorfällen im Oberpinzgau.

"Das wird aber nicht so bleiben. Wir rechnen wieder mit größer Aktivität im nächsten Jahr", so Stock. Bei dem Riss in Saalfelden könnte es einen Zusammenhang mit einem Vorfall im angrenzenden Bayern geben. Stock: "Wir gehen davon aus, dass es sich um durchziehende Einzelwölfe handelt."