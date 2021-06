Bei einer ÖBB-Kraftwerksbaustelle kam es zu Tunnelbrand

Laut ÖBB wurde die Feuerwehr um etwa 19 Uhr zu einem Brand in der ÖBB-Kraftwerksbaustelle Tauernmoos/Weißsee bei Uttendorf (Pinzgau) gerufen. In einem Stollen rund einen Kilometer tief im Berg am es zu einem Brand.

Keine Verletzten

Drei Arbeiter konnten sich laut ÖBB sofort in Sicherheit bringen. Vier weitere mussten sich in eine Rettungskapsel zurückziehen, konnten diese aber ebenso unverletzt verlassen. Dass niemand verletzt wurde sei das Wichtigste, heißt es bei den ÖBB. In weiteren Schritten werde eruiert, ob es zu Beschädigungen am bereits gebauten Stollen gekommen ist.

Die Baustelle besteht im Stubachtal bei Uttendorf seit 2020, wo ein Pumpspeicherkraftwerk entsteht, das den Tauernmoos-Stausee mit dem Weißsee verbindet.