30 Grad und tägliche Gewitter im Anmarsch

Im Nordwesten und an der Alpennordseite beginnt der Donnerstag bewölkt mit einigen Regenschauern, vereinzelt sogar mit Gewittern. Sonst zeigt sich bei wechselnder Bewölkung immer wieder auch die Sonne. Mit Schauern und einzelnen, örtlich aber kräftigen, Gewitterzellen muss dann ab dem Nachmittag wieder gerechnet werden. Nur im äußersten Osten und Südosten bleibt es vielerorts wohl wieder trocken. Frühtemperaturen 11 bis 19, Tageshöchsttemperaturen 21 bis 28 Grad.

Auch Wochenende bringt Gewitter

Mit zeitweiligem Sonnenschein bilden sich am Freitag immer wieder Quellwolken, die anschließend in Regenschauern, besonders im Süden und Südosten auch in Gewittern enden. Trocken bleibt es am ehesten im äußersten Westen sowie nördlich der Donau. Frühtemperaturen liegen bei 10 bis 19 Grad, Tageshöchsttemperaturen bei 21 bis 27 Grad.

Auch am Samstag kann es am Vormittag zwischen dem Tiroler Unterland und dem westlichen Niederösterreich zu gewittrigen Regenschauern kommen. Überall sonst startet der Samstag hingegen mit Sonnenschein. Nach und nach steigt jedoch auch hier die Schauerneigung deutlich. Vereinzelt sind auch wieder Gewitter möglich. In der Früh liegen die Temperaturen bei 10 bis 18 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit 22 bis 28 Grad erreicht.

Entlang der Alpennordseite bis ins westliche Niederösterreich sowie örtlich auch im Grazer Becken startet der Sonntag mit Regenschauern. Nach und nach werden die Niederschläge aber weniger und die Sonne setzt sich bis über Mittag durch. In der Früh liegen die Temperaturen bei 12 bis 19 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit 20 bis 26 Grad erreicht.