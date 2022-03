Rund 75 Prozent der Flüchtlinge reisen weiter

Rund 97.000 Flüchtlinge aus der Ukraine sind laut Innenministerium (BMI) mit Stand Freitagnachmittag in Österreich angekommen, sagt Ministeriumssprecher Harald Sörös am Samstag zum KURIER. Die meisten Personen würden sich melden, weil sie entweder einen Asylantrag stellen, Fragen zur Weiterreise haben oder Hilfe bei der Quartiersuche benötigen. Grundsätzlich gebe es für Ukrainer keine Melde-Verpflichtung. Und es gebe auch keine durchgehenden Grenzkontrollen. Bis zu 75 Prozent der Angekommenen würden in andere Länder weiterreisen, meint Sörös.

Darauf bereiten sich auch die ÖBB vor, die am Samstag einen Verstärkerzug mit 420 Plätzen nach Deutschland zur Verfügung gestellt haben. Rund 4.000 Ukrainer haben die ÖBB am Freitag befördert, deshalb wurden die Kapazitäten aufgestockt. Derzeit würden durchschnittlich 10.000 Personen pro Tag ankommen. Dennoch müsse man sich darauf einstellen, dass die Fluchtbewegung stärker werde, erklärte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).