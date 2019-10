Rückkehr nach Innsbruck: Leopold reitet wieder auf seinem Brunnen

Am Dienstagnachmittag wurde die Leopold-Statue mit einem Lkw in Innsbruck angeliefert und mit einem Kran wieder auf den Brunnen gehoben. Am Donnerstag wird das Denkmal wieder eingeweiht. KHM und Stadt Innsbruck hatten das Gezerre um den Erzherzog bereits im Sommer beendet.

Das drehte sich um eine Versicherungssumme für die kulturhistorisch bedeutende Figur, deren Wert zwölf Millionen Euro beträgt. Sie gehört seit dem Zerfall der Habsburgermonarchie formal der Republik und eine Dauerleihgabe des KHM an die Stadt.