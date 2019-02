Dauerposse um Innsbrucker Brunnen ohne Reiter

Ein Haftungsstreit ist entbrannt, dessen Ende noch immer nicht absehbar ist. „Wir haben jetzt einen Brief an das KHM geschrieben, dass wir bereit sind, für Schäden von bis zu 50.000 Euro zu haften“, erklärte Bürgermeister Georg Willi (Grüne) am Montag.

Das KHM habe bisher auf den Abschluss einer Versicherung gedrängt. „Aber ich sehe nicht ein, warum wir jedes Jahr eine hohe Prämie zahlen sollen“, sagt Willi. Ihm sei in all den Jahren kein Vandalenakt auf die Sehenswürdigkeit bekannt.

Bislang gibt es auf den Innsbrucker Kompromissvorschlag noch keine Reaktion aus Wien. Die Verantwortlichen des KHM waren am Montag nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Willi verweist darauf, dass die Stadt bereits den Transport des Reiterstandbilds nach Wien und die Restaurierung der Bronzestatue bezahlt habe.