Prostituierte bleiben im Home Office

Rotlicht und Blaulicht haben aktuell die gleichen Interessen: eine Verschiebung der Szene in den illegalen Bereichen von unter allen Umständen verhindert werden.

500 Anzeigen zu Wohnungs-Prostitution

“Wir haben allein heuer bereits 500 Anzeigen bezüglich illegaler Prostitution in Wohnungen erstattet“ erklärt Wolfgang Langer, Leiter des Prostitutionsreferats der Polizei in Wien. Im gesamten Vorjahr waren es 460, in den Jahren davor rund um die 200. Trotz Strafen in der Höhe von rund eintausend Euro, nimmt das alles kein Ende: “In einem Wohnung in Wien-Rudolfsheim waren wir gleich siebzehn Mal, in einem in Hernals Zwölfmal“, berichtet Langer dem KURIER.

Erstmals seien nun sogar Beschützer/Zuhälter im Einsatz, die Szene scheint sich zu verfestigen. Bei der Polizei geht man davon aus, dass mindestens jedes zehnte Lokal dauerhaft geschlossen bleibt.