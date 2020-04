Risikopatienten: "Wir befinden uns im Blindflug"

In Zeiten von Digitalisierung und elektronischen Gesundheitsakten mag es ein wenig befremdlich wirken, dass es keine Datenbanken mit den chronisch Erkrankten gibt, die jetzt als Corona-Risikopatienten gelten. Die Gründe liegen, wie so oft, in den starren Strukturen des heimischen Gesundheitssystems. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema.

Wie aussagekräftig sind die Erkenntnisse, die aus der Medikamentenabgabe gewonnen werden können?

Von der Verschreibung von Medikamenten auf die Erkrankung des Patienten zu schließen, sei nur bedingt möglich, warnen Experten. Einfach sei das noch bei einer Erkrankung wie Diabetes, der ganz spezifische Medikamente zugeordnet sind (z. B. Insulin), bei anderen Erkrankungen, zum Beispiel COPD, seien eindeutige Rückschlüsse schon weit schwieriger, warnt man bei der Wiener Patientenanwaltschaft.