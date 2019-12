Rigide Methoden der Polizei beim Verdrängen von Bettlern

Kurz vor Weihnachten ist einmal mehr eine Debatte rund um das Betteln entbrannt: In Wien hat sich SPÖ-Sozialstadtrat Peter Hacker für eine schärfere Gangart gegen organisiertes Betteln ausgesprochen. In Innsbruck will der grüne Bürgermeister Georg Willi das seit 2015 bestehende Bettelverbot diese Woche im Gemeinderat kippen.

Das Verbot gilt rund um Oster- und Weihnachtsmärkte in der Stadt. Ansonsten greift das Landespolizeigesetz. Und das wird von der Innsbrucker Polizei derart scharf ausgelegt, dass Bettler auch abseits der Zeiten der absoluten Verbote praktisch aus dem Stadtbild verschwunden sind.