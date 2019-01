Rekordschneemengen in den Nordalpen: Das Wetter bleibt extrem

Prognose für den Vormittag

In Nordtirol ist es heute dicht bewölkt. Es wird immer wieder schneien, so die ZAMG. In den Bergen sorgt kräftiger Schneefall verbunden mit dem starken Nordwestwind für große Schneeverfrachtungen. In Osttirol nahe der Tauern muss man mit Dauerschneefall rechnen.

Dichte Wolken und Schneefall gibt es am Mittwoch in Vorarlberg. Im Rheintal mischt sich Regen dazu, trockene Phasen sind möglich. Im Bergland schneit es viel, am meisten im Bregenzerwald.

In der Obersteiermark schneit es leicht bis mäßig, in den Staulagen der Nordalpen zeitweise auch stark in Schauern. Auch hier wird der Wind Schnee verwehen. Weiter im Süden werden die Schauer immer seltener, in Graz soll es trocken bleiben.

Niederschläge sind in Niederösterreich begrenzt. Nur im Mostviertel schneit es anhaltend. Zum Nachmittag hin werden die Schneefälle aber häufiger und intensiver.

Zwischen dem Salzkammergut und der Pyhrn-Oriel-Region fällt viel Schnee in Oberösterreich. Im Innviertel bis zum Zentralraum gibt es längere trockene Phasen.

In Kärnten bleibt es stark bewölkt, die Schneeschauer beschränken sich aber nur auf die nördliche Landeshälfte. Am Tauernhauptkamm ist starker Schneefall möglich.

Im Burgenland gibt es ab und zu Schneeschauer, in Wien etwas häufiger.