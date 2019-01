Gefangen hinter drei Metern Schnee – es schneit weiter

Trotz der gefährlichen Lage wagen sich immer noch Tourengeher und Skifahrer ins freie Gelände und müssen gerettet werden. Damit bringen sie auch die Retter in Lebensgefahr. Am Schneeberg, wo in der Nacht auf Montag eine Lawine niederging und am Dienstag eine kontrollierte Sprengung durchgeführt wurde, ignorierten just während des Einsatzes zwei Tourengeher die Absperrung. „Wir haben zur selben Zeit gesprengt, als sie einfach über die Absperrung gestiegen sind. Das Verhalten einiger ist einfach unvorstellbar“, ist Karl Tisch von der NÖ Lawinenwarnkommission fassungslos. Selbst bei Lawinenwarnstufe 4 sind Dutzende Tourengeher am Schneeberg unterwegs.