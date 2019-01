Ratgeber: Wer haftet im Schnee-Fall?

Andreas Rieger vom Bundesfeuerwehrverband rät jedoch von Eigeninitiative bei den Räumungsarbeiten ab: "Der Schnee kann nachgeben und die Absturzgefahr ist hoch. Ich würde Zivilpersonen klar davon abraten, sich selbst an eine Dachräumung heranzuwagen." Die Feuerwehr unterstützt bei einer Dachräumung, jedoch nur wenn unmittelbare Gefahr im Verzug ist und die Räumung in kürzester Zeit erledigt sein muss. Ansonsten sollte man sich selbst an private Winterdienste wenden, die Kosten hat dabei der Hauseigentümer zu tragen.