Winterwetter: 1200 Soldaten stehen in Alarmbereitschaft

Lawinenwarnung

Die Lage spitzt sich in weiten Teilen des Landes weiterhin zu. In den steirischen Nordalpen wurde Dienstagabend vorsichtshalber die höchste Lawinenwarnstufe der fünfteiligen Skala verhängt. Bis Freitag erwartet man bis zu einem Meter Neuschnee. Nach wie vor sind 2000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. Drei Gemeinden waren zu Katastrophengebieten erklärt worden: Pölstal, Hohentauern und Pusterwald. Auch in NÖ ist die höchste Gefahrenstufe in den Ybbstaler Alpen und im Schneeberg-Rax-Gebiet nicht auszuschließen. Zum heftigen Schneefall kam Dienstagmittag noch eine Sturmwarnung. In Tirol hingegen wird diese Woche vermutlich nicht Lawinenwarnstufe 5 ausgerufen werden. Man habe die Lage im Griff, heißt es seitens der Landeswarnzentrale. Insgesamt sind in Österreich rund 100 Straßen wegen Lawinengefahr gesperrt.

Wetter

Vorerst ist nach Angaben der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) kein Ende der aktuellen Wetterlage in Sicht. Bis Donnerstag werden an der Alpennordseite 20 bis 60 Zentimeter Neuschnee erwartet, auf den Bergen auch mehr als ein Meter. Außerdem weht zeitweise kräftiger, auf den Bergen teils auch stürmischer Wind aus West bis Nordwest.

Nach einer kurzen Beruhigung am Freitag und Samstag dürfte laut Meteorologen bereits am Sonntag die nächste Schneefront die Alpennordseite erreichen. Während es hier weiter schneit, bleibt es an der Alpensüdseite in den nächsten Tagen weitgehend trocken, nur einzelne Schauer ziehen durch auch die Sonne kann durchkommen.