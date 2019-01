Das Wetter am Dienstag: Neue Schneemassen erwartet

Ein kräftiges Frontensystem eines Tiefs über der Ostsee erreicht laut UBIMET heute den Alpenraum und bringt besonders an der Alpennordseite neuerlich stürmische und häufig tiefwinterliche Verhältnisse. In den Nordalpen ist daher mit weiterem Neuschnee zu rechnen. Schnee und Regen stehen von Vorarlberg bis zum Innviertel an der Tagesordnung, der Niederschlag breitet sich im Laufe des Tages auf weite Teile des Landes aus.