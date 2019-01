Gefährliche Einsätze wegen Leichtsinns im Pulverschnee

Für Bergretter gilt es bei jedem Einsatz abzuwägen, wie viel Risiko sie in Kauf nehmen. „Wenn Gefahr für meine Mannschaft und mich besteht, gehen wir da nicht rein. Wir haben auch Familien“, sagt Münnich. Aber auch beim Bergeeinsatz am Wochenende war klar: „Ganz ungefährlich ist so eine Geschichte nie.“

Dem 21-Jährigen wird das unfreiwillige Abenteuer auch eine monetäre Lehre sein. 38 Euro (netto) pro Mann und Stunde kostet ein Einsatz der Tiroler Bergrettung. Wenn der Urlauber keine entsprechende Versicherung hat, wird er auf über 700 Euro Kosten sitzen bleiben.

Hunderttausende Euro Bergekosten

Hunderttausende Euro stellt die Tiroler Bergrettung jedes Jahr für Einsätze in Rechnung, sagt Geschäftsführer Peter Veider. Dass seine Leute im Winter immer wieder Freizeitsportler retten müssen, die leichtsinnig Lawinenwarnungen in den Wind geschlagen haben, sieht der Profi nüchtern: „Solche Unbelehrbaren gab es immer schon und wird es immer geben. Das gehört für uns zum Geschäft. Aber das sind überschaubare Mengen.“ Immerhin seien Tausende Wintersportler in den Bergen unterwegs.

Unterschätzt werden die Gefahren immer wieder von Variantenfahrern, die sich neben der Piste eine Tiefschneefahrt gönnen wollen. „Die sehen im Internet Videos mit tollen Bildern, haben aber oft keine Ahnung und fahren trotzdem ins freie Gelände“, sagt Christian Münnich von der Ortsstelle Gerlos. Dabei lägen derzeit sogar auf der Piste 30 Zentimeter Pulverschnee, gibt er zu bedenken.