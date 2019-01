Keine Schule: Was die Straßensperre für die Sölktaler bedeutet

Am Montagvormittag startete das Bundesheer in Aigen im Ennstal einen weiteren Versuch für einen Hubschrauberflug. Am Sonntag wurden immerhin Lebensmittel eingeflogen. Wirt Tritscher, der auch einen kleinen Nahversorger in St. Nikolai betreibt, sieht die Lage noch entspannt - vorerst. Aktuell bekommen die im Tal Eingeschlossenen in seinem Laden noch fast alles.

"Zur Zeit ist die Lage nicht tragisch. Das Brot ist knapp geworden, da hat die Feuerwehr Nachschub gebracht, für die Milch sind wir mit einem Bauern in Kontakt, falls es knapp werden würde", erzählt Tritscher. Die Stimmung im Ort sei ruhig, sagt Tritscher: "Im Moment wird es entspannt gesehen."

Bewahrheiten sich die Wetterprognosen, müssen sich die Sölktaler aber auf eine längere Sperre einstellten. "Bleibt die Sperre aufrecht, könnte es gegen Ende der Woche mit der Versorgung problematisch werden", erklärt der Gastwirt. Neu ist die Situation für das Sölktal jedenfalls nicht. Straßensperren gibt es immer wieder. Im Jahr 2005 sei der Ort einmal für zehn Tage abgeschnitten gewesen, berichtet Tritscher.