Reichsbürger-Razzia führt auch zu Koch aus Kitzbühel

Eine große Razzia gegen Reichsbürger, die einen Umsturz in Berlin geplant haben sollen, fand am Mittwoch in Deutschland statt. Eine Festnahme wurde allerdings auch in Österreich durchgeführt, konkret in Kitzbühel. Bei dem Festgenommenen soll es sich um einen Starkoch handeln – der auch mit einem prominenten Sportler verwandt ist, berichtet die Presse.