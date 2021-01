Regierungskrise: Innsbrucker Bürgermeister auf Partnersuche

Am Wochenende kündigte Willi an: „Ich suche neue Mehrheiten.“ Ohne FI kommen die verbliebenen Koalitionäre nur noch auf 20 statt bisher 27 der 40 Gemeinderatsmandate. Der Bürgermeister hat bereits bei den Neos (zwei Gemeinderäte) und der Ein-Mann-Fraktion des Ex-Grünen Mesut Onay (ALI), der sich für Gespräche offen zeigt, vorgefühlt.

„Wir sind offen für Gespräche“, sagt auch Dominik Oberhofer, Landeschef der Neos, betont aber: „Das heißt nicht, dass wir uns das wünschen.“ Neuwahlen wären den Bürgern nur schwer zumutbar, ist er überzeugt, auch wenn sich die Pinken davor nicht fürchten würden.

Grüne Umfrage

Die Innsbrucker Grünen haben am Sonntag eine von ihnen in Auftrag gegebene Umfrage lanciert. Laut der würden die Neos von fünf auf sieben Prozent zulegen. Die Grünen selbst kämen auf 28 Prozent (plus vier Prozent). Bürgermeister Willi würde zudem ebenfalls an Zustimmung gewinnen.