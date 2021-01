Regierungskrise in Innsbruck: Das Tischtuch ist zerschnitten

Es gab also bereits genug Nadelstiche, die den Koalitionsballon zum Platzen bringen hätten können bzw. müssen. Dass immer wieder weitergewurstelt wurde, ist dem Mangel an Alternativen geschuldet. Wie Bürgermeister Willi aus dieser Sackgasse finden will, ist unklar.

Bei einer Beendigung der Koalition mit FI kämen die drei verbliebenen Partner nur noch auf 20 der 40 Mandate im Gemeinderat und hätten keine Mehrheit. Dass die ÖVP den Rauswurf der bürgerlichen Fraktion FI und das Hereinholen eines neuen Partners – so sich einer finden würde – mittragen würden, ist unwahrscheinlich.