Regen, Nebel, Wind: Nun hält der Herbst Einzug

Trüb, nass und typisch spätherbstlich: So gestaltet sich voraussichtlich der Mittwoch von Vorarlberg bis ins Mostviertel und in der Obersteiermark. Sogar Schneefall ist bis auf 800 Meter herab möglich.

Etwas milder dürfte es an diesem Tag nur noch im Süden und Osten zugehen: Zwischen einzelnen Regenschauern kann sich hier zumindest kurz auch die Sonne blicken lassen. Mäßiger bis lebhafter Nordwestwind bleibt uns auch am Mittwoch erhalten. Im Ausseerland erreichen die Temperaturen voraussichtlich nur noch 4 Grad. Im Grazer Becken sind immerhin noch bis zu 13 Grad möglich.

Der Donnerstag hat von Innsbruck bis ins Mariazellerland zunächst viel Regen im Gepäck. Bis in die Täler sind mitunter auch ein paar Schneeflocken möglich, tagsüber sollte die Schneefallgrenze dann aber wieder auf 1.000 Meter ansteigen. Einzelne Schauer sind auch in Ober- und Niederösterreich und in Wien möglich. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich nur noch 6 bis 13 Grad, der Wind weht weiter lebhaft aus Nordwest bis Nord. Generell dürfte der Tag für die Jahreszeit etwas zu kühl ausfallen. Im Westen und Süden hat man aber gute Chancen, dass die Sonne zumindest zwischendurch ein wenig durchblinzelt.