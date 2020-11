Razzien gegen Terrorverdächtige: Graz, der IS-Hotspot?

Am 29. November 2014 hat Mühlbachers Behörde die erste Razzia in dem Bereich angeordnet - mit Erfolg: Jener Mann, der als „Hassprediger“ in Medien einging und in Verfahren als „Schlüsselfigur des IS in Österreich“ eingestuft worden war, wurde rechtskräftig zu 20 Jahren Haft verurteilt. Mirsad O., Kampfname Ebu Tejma. Der Prozess gegen ihn sowie Dutzende weitere waren Folge der „Operation Palmyra“.

Gut vernetzte Szene

Da die Islamistenszene gut vernetzt ist, landen Verfahren gegen Verdächtige aus ganz Österreich meist in Graz. Das hat mit der Zuständigkeit der Staatsanwaltschaften zu tun: Sobald eine Anklagebehörde einen Akt eröffnet hat und sich Verdächtige überschneiden, ist jene Staatsanwaltschaft zuständig, die mit den Ermittlungen gestartet ist.