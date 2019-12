Rauchverbot: Shisha-Wirte hoffen auf Machtwort aus Straßburg

Die Betreiber der bundesweit rund 500 Shisha-Bars geben nicht auf. Nachdem man mit dem Ansinnen, vom generellen Rauchverbot in der Gastronomie ausgenommen zu werden, beim Verfassungsgerichtshof abblitzte ( der KURIER berichtete), gehen die Wasserpfeifen-Wirte nun vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ( EGMR) in Straßburg. Zudem will man mit „mehreren Tausend“ Unterstützern am Freitag in Wien für eine Gesetzesänderung demonstrieren.