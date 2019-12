Rauchverbot bleibt: Shisha-Bar-Betreiber beim VfGH abgeblitzt

Das allgemeine Rauchverbot in der Gastronomie, das seit 1. November in Kraft ist, betrifft bundesweit auch alle Shisha-Bars - und das bleibt auch so.

Mehrere Shisha-Bar-Betreiber, die sich damit nicht abfinden wollten, sind in ihrem Kampf gegen gültige Rechtslage beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) abgeblitzt. Wie der VfGH am Mittwoch bekannt gab, wurde die Behandlung zweier Gesetzesprüfungs-Anträge abgelehnt.