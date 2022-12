Rauchmelder warnte Kärntnerin vor gefährlichem Wohnungsbrand

Eine 52-Jährige ist Samstagabend nach einem Brand in ihrer Wohnung in Brückl im Kärntner Bezirk St. Veit an der Glan mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht worden.

Die Frau hatte in ihrer Küche eine Kerze auf einer Kommode angezündet und ging anschließend ins Badezimmer. Als sie den Rauchmelder hörte, lief sie zurück und sah, dass ein Wäscheständer neben der Kommode sowie ein Sessel Feuer gefangen hatten. Sie löschte die Flammen und rief die Feuerwehr.