Raubüberfall auf Pensionisten nach 14 Jahren endgültig aufgeklärt

Ein Raubüberfall auf einen damals 83-jährigen Mann in der Oststeiermark wurde nun aufgeklärt. Zwei Männer überfielen den Pensionisten 2008 in seinem Haus, fesselten und knebelten ihn und stahlen mehrere tausend Euro Bargeld. Der Fahrer des Fluchtwagens und einer der Haupttäter wurden im Lauf der Jahre festgenommen, nach mehr als 14 Jahren wurde nun auch der dritte Verdächtige verhaftet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er war bisher nicht geständig.

Der Überfall geschah im Juni 2008 in Wörth an der Lafnitz (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld). Eine Zeugin notierte das Kennzeichen des Fluchtwagens, und so konnte noch im selben Jahr der Fahrer ausfindig gemacht werden. Im Oktober 2021 wurde einer der beiden Haupttäter, ein 46-Jähriger Moldawier, geschnappt. Er ist mittlerweile rechtskräftig verurteilt.

Bei Ausreise gefasst

Nun wurde offenbar auch der dritte Beteiligte festgenommen. Der mutmaßliche Täter, ein 48-jähriger Moldawier, wurde bei der Ausreise aus Deutschland von Grenzpolizisten aufgrund eines EU-Haftbefehls festgenommen. Kriminalisten des Landeskriminalamtes Steiermark übernahmen den Verdächtigen, der anschließend in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert wurde.