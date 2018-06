Räumungsbefehl wegen Kickls Polizeipferden

28 Boxen hatte der Verein bis zum 15. Juni über. Die eine Hälfte bleibt dem HSV, die andere musste der Reiterstaffel des Innenministeriums überlassen werden. In den 14 verbliebenen Vereinsboxen sind fast durchwegs Pferde von Nicht-Heeresangehörigen – für einen Heeressportverein. Dass ein Leistungssportler und eine Paradesoldatin vor die Tür gesetzt werden und der dienstzugeteilte Pressesprecher des Wiener FP-Vizebürgermeisters oder ein Primararzt mit ihren Tieren bleiben dürfen, sorgt für Unmut.

Über das Geschäftsgebaren hat der KURIER berichtet. Der HSV – dessen Präsident früher der nunmehrige polizeiliche Ausbildungsleiter Roland Pulsinger war – bekam die Reithalle um 1260 Euro Jahresmiete vom Verteidigungsministerium. Dies sollte dem Verein ermöglichen, dort weiter die Reiterei für Bundesheerangehörige anzubieten. Die bis zu 28 Boxen dürften aber zumindest laut Rechnungen teilweise über seine Frau abgerechnet worden sein. Sie gibt außerdem Reitstunden und bildet Pferde aus. All das findet in jener Halle statt, in der künftig die Reiterstaffel trainieren soll.