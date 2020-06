Radfahrer in der Steiermark von Traktor niedergestoßen

Ein 54 Jahre alter Radfahrer aus dem Bezirk Murtal in der Steiermark ist am Pfingstmontag in Hirschegg-Pack (Bezirk Voitsberg) vom Traktor eines 50 Jahre alten Kärntners erfasst und niedergestoßen worden.

Der Traktorfahrer dürfte den 54-Jährigen laut Polizei übersehen haben.

Der Radler prallte beim Sturz gegen die Bordsteinkante und blieb verletzt liegen. Er wurde per Helikopter ins Unfallkrankenhaus nach Graz geflogen.