E-Bike-Lenkerin von Pensionistin mit Pkw erfasst und verletzt

Eine 60-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck war am Pfingstmontag gegen 9.30 Uhr mit ihrem E-Bike in Oberhofen am Irrsee (Bezirk Vöcklabruck) auf der Bundesstraße B154 am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Mondsee unterwegs.

Sie wurde vom nachkommenden Pkw einer 87-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck, aus bisher unbekanntem Grund seitlich erfasst, in die Luft katapultiert und landete nach mehrmaligem Kontakt mit der rechten Pkw-Seite in der angrenzenden und stark abfallenden Böschung.

Mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht

Die 60-Jährige erlitt beim Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins UKH Salzburg verbracht.

Der Fahrradhelm ging beim Anprall zu Bruch, am E-Bike entstand erheblicher Sachschaden.