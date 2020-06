Zusammenstoß mit Fahrrädern in Pörtschach: Zwei Verletzte

Ein 20 Jahre alter Steirer ist am Sonntag auf einem Radweg in Pörtschach am Wörthersee (Bezirk Klagenfurt-Land) frontal gegen eine entgegenkommende 29-jährige Radfahrerin aus Keutschach (Bezirk Klagenfurt-Land) gestoßen.

Beide dürften laut Polizei zu weit in der Mitte gefahren sein. Beide stürzten und wurden verletzt. Die Frau wurde ins Klinikum, der Mann ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht.