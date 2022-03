Rachefeldzug gegen österreichische Elitesoldaten

Was die Fotos und Unterlagen in Spanien anbelangt, hat die Botschaft in Madrid jedenfalls umgehend die österreichischen Behörden und das Jagdkommando informiert. Wo sich der afghanische Asylwerber aktuell befindet, ist nicht bekannt. Daher sei unklar, was der Mann genau im Schilde führe und welche Gefahr von ihm ausgeht.

Wie Ségur-Cabanac berichtet, seien Ausbilder internationaler Einheiten in Afghanistan schon mehrmals zum Ziel von Anschlägen geworden. „Deshalb wurde sogar die Ausbildungstaktik angepasst.“ Sogenannte „Guardian Angels“ wurden mit dem Finger am Abzug den Trainern zur Seite gestellt. Diese Taktik habe sich bewährt: „Damit konnten überraschende Angriffe von Afghanen auf die Ausbilder verhindert werden.“

Der Vorfall aus Spanien befeuert jedenfalls die Sicherheitsdebatte rund um die Soldaten. Im Zuge einer Verhandlung am Verwaltungsgericht Wien ist das Bedrohungsszenario vor wenigen Tagen erstmals öffentlich geworden. In dem Verfahren kämpfen neun Angehörige der Elitetruppe darum, einen Waffenpass zu bekommen, um sich in ihrer Freizeit schützen zu können.