Quarantäne in Kuchl läuft am Sonntag aus

Am 15. Oktober hat Salzburgs VP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer mit Kuchl im Tennengau erstmals nach Ende des Lockdowns im Frühjahr wieder über eine Gemeinde in Österreich eine Quarantäne verhängt. Am kommenden Sonntag, 1. November, soll die am 17. Oktober in Kraft getretene Isolation nach zwei Wochen um 24 Uhr planmäßig auslaufen.

Das kündigte Haslauer am Donnerstag in einer Aussendung an. „Die Entwicklung in der Marktgemeinde zeigt, dass die getroffenen Maßnahmen gewirkt haben und die Infektionszahlen reduziert werden konnten", so der Landeschef.

Bundesweite Maßnahmen

Allerdings könne im gesamten Land Salzburg keinerlei Rede von Entwarnung sein. "Alle Bezirke sind sehr stark betroffen, ich schließe daher weitere Maßnahmen, auch bundesweit, nicht aus“, erklärte Haslauer weiter.

Er rechnet zudem damit, dass nach Flachgau, Tennengau, Pingau und Pinzgau die Corona-Ampel auch für die Stadt Salzburg und den Lungau die Corona-Ampel auf Rot geschalten wird.